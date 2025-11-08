Harga Rue Cat Hari Ini

Harga live Rue Cat (RUECAT) hari ini adalah $ 0.00009137, dengan perubahan 6.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUECAT ke USD saat ini adalah $ 0.00009137 per RUECAT.

Rue Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,503, dengan suplai yang beredar 572.28M RUECAT. Selama 24 jam terakhir, RUECAT diperdagangkan antara $ 0.00008509 (low) dan $ 0.00009329 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00086682, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007988.

Dalam kinerja jangka pendek, RUECAT bergerak +1.92% dalam satu jam terakhir dan -2.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rue Cat (RUECAT)

Kapitalisasi Pasar $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Suplai Peredaran 572.28M 572.28M 572.28M Total Suplai 572,277,599.956837 572,277,599.956837 572,277,599.956837

Kapitalisasi Pasar Rue Cat saat ini adalah $ 52.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUECAT adalah 572.28M, dan total suplainya sebesar 572277599.956837. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.50K.