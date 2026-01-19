Berapa harga real-time RuneMine hari ini?

Harga live RuneMine berada pada Rp9.45345500006350000, bergerak -5.74% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk MINE?

MINE telah diperdagangkan antara Rp9.43300431701400000 dan Rp10.07542618702350000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan RuneMine hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana MINE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa MINE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk RuneMine?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4726727500.031750000, RuneMine berada di peringkat #5506, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami MINE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan RuneMine dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp247.30774392287050000, sementara ATL-nya adalah Rp6.845063334750000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar MINE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (500000000.0 token), kinerja kategori dalam Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Solana Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Bitcoin Ecosystem,Inscriptions,Cross-chain Communication,Runes,BTCfi Protocol, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.