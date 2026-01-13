Harga Santawifhat Hari Ini

Harga live Santawifhat (SANTA) hari ini adalah $ 0.00002865, dengan perubahan 6.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SANTA ke USD saat ini adalah $ 0.00002865 per SANTA.

Santawifhat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,598, dengan suplai yang beredar 998.32M SANTA. Selama 24 jam terakhir, SANTA diperdagangkan antara $ 0.00002856 (low) dan $ 0.00003074 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00060389, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002047.

Dalam kinerja jangka pendek, SANTA bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan -0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Santawifhat (SANTA)

Kapitalisasi Pasar $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Suplai Peredaran 998.32M 998.32M 998.32M Total Suplai 998,320,964.0161865 998,320,964.0161865 998,320,964.0161865

Kapitalisasi Pasar Santawifhat saat ini adalah $ 28.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SANTA adalah 998.32M, dan total suplainya sebesar 998320964.0161865. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.60K.