Harga Satfi Hari Ini

Harga live Satfi ($SATFI) hari ini adalah $ 0.00207408, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SATFI ke USD saat ini adalah $ 0.00207408 per $SATFI.

Satfi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 207,470, dengan suplai yang beredar 100.00M $SATFI. Selama 24 jam terakhir, $SATFI diperdagangkan antara $ 0.00203425 (low) dan $ 0.00214121 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0183037, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00202612.

Dalam kinerja jangka pendek, $SATFI bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -8.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Satfi ($SATFI)

Kapitalisasi Pasar $ 207.47K$ 207.47K $ 207.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 207.47K$ 207.47K $ 207.47K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Satfi saat ini adalah $ 207.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SATFI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 207.47K.