Harga Sator Hari Ini

Harga live Sator (SAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAO ke USD saat ini adalah -- per SAO.

Sator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,348.82, dengan suplai yang beredar 55.01M SAO. Selama 24 jam terakhir, SAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sator (SAO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.25K$ 112.25K $ 112.25K Suplai Peredaran 55.01M 55.01M 55.01M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

