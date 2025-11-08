BursaDEX+
Harga live Sator hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SAO adalah 12,348.82 USD. Lacak informasi harga aktual SAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SAO

Info Harga SAO

Penjelasan SAO

Situs Web Resmi SAO

Tokenomi SAO

Prakiraan Harga SAO

Harga Sator (SAO)

Harga Live 1 SAO ke USD:

$0.00022451
+2.60%1D
USD
Grafik Harga Live Sator (SAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:18:37 (UTC+8)

Harga Sator Hari Ini

Harga live Sator (SAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAO ke USD saat ini adalah -- per SAO.

Sator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,348.82, dengan suplai yang beredar 55.01M SAO. Selama 24 jam terakhir, SAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sator (SAO)

$ 12.35K
--
$ 112.25K
55.01M
500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Sator saat ini adalah $ 12.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAO adalah 55.01M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 112.25K.

Riwayat Harga Sator USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 1.28
$ 0
-0.00%

+2.61%

-2.66%

-2.66%

Riwayat Harga Sator (SAO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sator ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sator ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sator ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sator ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.61%
30 Days$ 0-10.84%
60 Hari$ 0-13.31%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Sator

Prediksi Harga Sator (SAO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SAO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sator (SAO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Sator berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Sator yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SAO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Sator.

Apa yang dimaksud dengan Sator (SAO)

Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability.

Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality.  

Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling  from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization.

The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sator (SAO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sator

Berapa nilai 1 Sator pada tahun 2030?
Jika Sator tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Sator tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Sator (SAO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Sator Selengkapnya

