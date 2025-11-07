BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SavePlanetEarth hari ini adalah 0.00503552 USD. Lacak informasi harga aktual SPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SavePlanetEarth hari ini adalah 0.00503552 USD. Lacak informasi harga aktual SPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SPE

Info Harga SPE

Penjelasan SPE

Situs Web Resmi SPE

Tokenomi SPE

Prakiraan Harga SPE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SavePlanetEarth

Harga SavePlanetEarth (SPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPE ke USD:

$0.00503831
$0.00503831$0.00503831
-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SavePlanetEarth (SPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:51:31 (UTC+8)

Informasi Harga SavePlanetEarth (SPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00496813
$ 0.00496813$ 0.00496813
Low 24 Jam
$ 0.00520199
$ 0.00520199$ 0.00520199
High 24 Jam

$ 0.00496813
$ 0.00496813$ 0.00496813

$ 0.00520199
$ 0.00520199$ 0.00520199

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

-1.24%

-2.59%

-16.81%

-16.81%

Harga aktual SavePlanetEarth (SPE) adalah $0.00503552. Selama 24 jam terakhir, SPE diperdagangkan antara low $ 0.00496813 dan high $ 0.00520199, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPE adalah $ 0.14091, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00298054.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPE telah berubah sebesar -1.24% selama 1 jam terakhir, -2.59% selama 24 jam, dan -16.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SavePlanetEarth (SPE)

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

--
----

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

Kapitalisasi Pasar SavePlanetEarth saat ini adalah $ 2.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPE adalah 589.51M, dan total suplainya sebesar 589507929.8179382. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.97M.

Riwayat Harga SavePlanetEarth (SPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SavePlanetEarth ke USD adalah $ -0.000133978013184493.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SavePlanetEarth ke USD adalah $ -0.0017278213.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SavePlanetEarth ke USD adalah $ -0.0018071308.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SavePlanetEarth ke USD adalah $ -0.002974961928727048.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000133978013184493-2.59%
30 Days$ -0.0017278213-34.31%
60 Hari$ -0.0018071308-35.88%
90 Hari$ -0.002974961928727048-37.13%

Apa yang dimaksud dengan SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.

Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.

The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.

We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SavePlanetEarth (SPE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SavePlanetEarth (USD)

Berapa nilai SavePlanetEarth (SPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SavePlanetEarth (SPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SavePlanetEarth.

Cek prediksi harga SavePlanetEarth sekarang!

SPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SavePlanetEarth (SPE)

Memahami tokenomi SavePlanetEarth (SPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SavePlanetEarth (SPE)

Berapa nilai SavePlanetEarth (SPE) hari ini?
Harga live SPE dalam USD adalah 0.00503552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPE ke USD saat ini?
Harga SPE ke USD saat ini adalah $ 0.00503552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SavePlanetEarth?
Kapitalisasi pasar SPE adalah $ 2.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPE?
Suplai beredar SPE adalah 589.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPE?
SPE mencapai harga ATH sebesar 0.14091 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPE?
SPE mencapai harga ATL 0.00298054 USD.
Berapa volume perdagangan SPE?
Volume perdagangan 24 jam live SPE adalah -- USD.
Akankah harga SPE naik lebih tinggi tahun ini?
SPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:51:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SavePlanetEarth (SPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,984.26
$100,984.26$100,984.26

-1.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.74
$3,297.74$3,297.74

-0.06%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1160
$1.1160$1.1160

+30.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.56
$154.56$154.56

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,984.26
$100,984.26$100,984.26

-1.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.74
$3,297.74$3,297.74

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.56
$154.56$154.56

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1992
$2.1992$2.1992

-1.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.05
$955.05$955.05

+2.29%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.868
$4.868$4.868

+386.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007682
$0.007682$0.007682

+259.98%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002959
$0.00002959$0.00002959

+174.74%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.2629
$14.2629$14.2629

+133.43%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0956
$0.0956$0.0956

+91.20%