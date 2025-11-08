Harga SC Internacional Fan Token Hari Ini

Harga live SC Internacional Fan Token (SACI) hari ini adalah $ 0.02634679, dengan perubahan 13.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SACI ke USD saat ini adalah $ 0.02634679 per SACI.

SC Internacional Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,713, dengan suplai yang beredar 1.62M SACI. Selama 24 jam terakhir, SACI diperdagangkan antara $ 0.02309535 (low) dan $ 0.02644429 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.34, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02309535.

Dalam kinerja jangka pendek, SACI bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -4.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SC Internacional Fan Token (SACI)

Kapitalisasi Pasar $ 42.71K$ 42.71K $ 42.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 396.66K$ 396.66K $ 396.66K Suplai Peredaran 1.62M 1.62M 1.62M Total Suplai 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

