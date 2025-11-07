BursaDEX+
Harga live Scallop hari ini adalah 0.0122659 USD. Lacak informasi harga aktual SCLP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCLP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCLP

Info Harga SCLP

Penjelasan SCLP

Whitepaper SCLP

Situs Web Resmi SCLP

Tokenomi SCLP

Prakiraan Harga SCLP

Logo Scallop

Harga Scallop (SCLP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SCLP ke USD:

$0.0122659
-1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Scallop (SCLP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:01:39 (UTC+8)

Informasi Harga Scallop (SCLP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01203055
Low 24 Jam
$ 0.0124314
High 24 Jam

$ 0.01203055
$ 0.0124314
$ 20.1
$ 0.00403196
--

-1.33%

-17.25%

-17.25%

Harga aktual Scallop (SCLP) adalah $0.0122659. Selama 24 jam terakhir, SCLP diperdagangkan antara low $ 0.01203055 dan high $ 0.0124314, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCLP adalah $ 20.1, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00403196.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCLP telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -1.33% selama 24 jam, dan -17.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Scallop (SCLP)

$ 682.76K
--
$ 1.23M
55.66M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Scallop saat ini adalah $ 682.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCLP adalah 55.66M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.23M.

Riwayat Harga Scallop (SCLP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Scallop ke USD adalah $ -0.00016550405047571.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Scallop ke USD adalah $ -0.0036664026.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Scallop ke USD adalah $ -0.0029787615.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Scallop ke USD adalah $ -0.014222034590325155.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016550405047571-1.33%
30 Days$ -0.0036664026-29.89%
60 Hari$ -0.0029787615-24.28%
90 Hari$ -0.014222034590325155-53.69%

Apa yang dimaksud dengan Scallop (SCLP)

Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem.

The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc.

Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions.

Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: -

Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers

Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets

Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Scallop (SCLP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Scallop (USD)

Berapa nilai Scallop (SCLP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Scallop (SCLP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scallop.

Cek prediksi harga Scallop sekarang!

SCLP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Scallop (SCLP)

Memahami tokenomi Scallop (SCLP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCLP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Scallop (SCLP)

Berapa nilai Scallop (SCLP) hari ini?
Harga live SCLP dalam USD adalah 0.0122659 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCLP ke USD saat ini?
Harga SCLP ke USD saat ini adalah $ 0.0122659. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Scallop?
Kapitalisasi pasar SCLP adalah $ 682.76K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCLP?
Suplai beredar SCLP adalah 55.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCLP?
SCLP mencapai harga ATH sebesar 20.1 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCLP?
SCLP mencapai harga ATL 0.00403196 USD.
Berapa volume perdagangan SCLP?
Volume perdagangan 24 jam live SCLP adalah -- USD.
Akankah harga SCLP naik lebih tinggi tahun ini?
SCLP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCLP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Scallop (SCLP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,787.67
$3,279.59
$1.0876
$154.01
$1.0003
$100,787.67
$3,279.59
$154.01
$2.1835
$949.73
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00013268
$4.405
$0.007858
$0.00003564
$15.8499
$0.1044
