Harga Scarlet Waifu Capital Management Hari Ini

Harga live Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) hari ini adalah $ 0.00000759, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAIFU ke USD saat ini adalah $ 0.00000759 per WAIFU.

Scarlet Waifu Capital Management saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,592.83, dengan suplai yang beredar 1.00B WAIFU. Selama 24 jam terakhir, WAIFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0100307, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000075.

Dalam kinerja jangka pendek, WAIFU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Kapitalisasi Pasar Scarlet Waifu Capital Management saat ini adalah $ 7.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAIFU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.59K.