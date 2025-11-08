BursaDEX+
Harga live SCHNITZEL hari ini adalah 0.00006276 USD. Kapitalisasi pasar SNTZL adalah 37,865 USD. Lacak informasi harga aktual SNTZL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 SNTZL ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live SCHNITZEL (SNTZL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:01:37 (UTC+8)

Harga SCHNITZEL Hari Ini

Harga live SCHNITZEL (SNTZL) hari ini adalah $ 0.00006276, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNTZL ke USD saat ini adalah $ 0.00006276 per SNTZL.

SCHNITZEL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,865, dengan suplai yang beredar 603.36M SNTZL. Selama 24 jam terakhir, SNTZL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026368, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000396.

Dalam kinerja jangka pendek, SNTZL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SCHNITZEL (SNTZL)

$ 37.87K
$ 37.87K$ 37.87K

--
----

$ 57.95K
$ 57.95K$ 57.95K

603.36M
603.36M 603.36M

923,360,114.93
923,360,114.93 923,360,114.93

Kapitalisasi Pasar SCHNITZEL saat ini adalah $ 37.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNTZL adalah 603.36M, dan total suplainya sebesar 923360114.93. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.95K.

Riwayat Harga SCHNITZEL USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00026368
$ 0.00026368$ 0.00026368

$ 0.0000396
$ 0.0000396$ 0.0000396

--

--

-13.89%

-13.89%

Riwayat Harga SCHNITZEL (SNTZL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SCHNITZEL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SCHNITZEL ke USD adalah $ -0.0000238559.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SCHNITZEL ke USD adalah $ -0.0000343252.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SCHNITZEL ke USD adalah $ -0.00003979870126704528.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000238559-38.01%
60 Hari$ -0.0000343252-54.69%
90 Hari$ -0.00003979870126704528-38.80%

Prediksi Harga untuk SCHNITZEL

Prediksi Harga SCHNITZEL (SNTZL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SNTZL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SCHNITZEL (SNTZL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga SCHNITZEL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga SCHNITZEL yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SNTZL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga SCHNITZEL.

Apa yang dimaksud dengan SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum.

Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity.

Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

Sumber Daya SCHNITZEL (SNTZL)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SCHNITZEL

Berapa nilai 1 SCHNITZEL pada tahun 2030?
Jika SCHNITZEL tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga SCHNITZEL tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:01:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SCHNITZEL (SNTZL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

