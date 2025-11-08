Harga SCHNITZEL Hari Ini

Harga live SCHNITZEL (SNTZL) hari ini adalah $ 0.00006276, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNTZL ke USD saat ini adalah $ 0.00006276 per SNTZL.

SCHNITZEL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,865, dengan suplai yang beredar 603.36M SNTZL. Selama 24 jam terakhir, SNTZL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026368, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000396.

Dalam kinerja jangka pendek, SNTZL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SCHNITZEL (SNTZL)

Kapitalisasi Pasar $ 37.87K$ 37.87K $ 37.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K Suplai Peredaran 603.36M 603.36M 603.36M Total Suplai 923,360,114.93 923,360,114.93 923,360,114.93

Kapitalisasi Pasar SCHNITZEL saat ini adalah $ 37.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNTZL adalah 603.36M, dan total suplainya sebesar 923360114.93. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.95K.