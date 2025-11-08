Harga Science Cult Mascot Hari Ini

Harga live Science Cult Mascot (HELA) hari ini adalah $ 0.00005615, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HELA ke USD saat ini adalah $ 0.00005615 per HELA.

Science Cult Mascot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,101, dengan suplai yang beredar 999.18M HELA. Selama 24 jam terakhir, HELA diperdagangkan antara $ 0.00005505 (low) dan $ 0.00005678 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00325709, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003009.

Dalam kinerja jangka pendek, HELA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Science Cult Mascot (HELA)

Kapitalisasi Pasar $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K Suplai Peredaran 999.18M 999.18M 999.18M Total Suplai 999,183,956.410064 999,183,956.410064 999,183,956.410064

Kapitalisasi Pasar Science Cult Mascot saat ini adalah $ 56.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HELA adalah 999.18M, dan total suplainya sebesar 999183956.410064. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.10K.