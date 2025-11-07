Harga Scorpio Hari Ini

Harga live Scorpio (SCORPIO) hari ini adalah $ 0.00011322, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCORPIO ke USD saat ini adalah $ 0.00011322 per SCORPIO.

Scorpio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 113,223, dengan suplai yang beredar 1000.00M SCORPIO. Selama 24 jam terakhir, SCORPIO diperdagangkan antara $ 0.00010917 (low) dan $ 0.00011594 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00768248, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010125.

Dalam kinerja jangka pendek, SCORPIO bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan +11.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Scorpio (SCORPIO)

Kapitalisasi Pasar $ 113.22K$ 113.22K $ 113.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 113.22K$ 113.22K $ 113.22K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,301.134885 999,997,301.134885 999,997,301.134885

