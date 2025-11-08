Harga SEDUX AI Hari Ini

Harga live SEDUX AI (SEDUX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SEDUX ke USD saat ini adalah -- per SEDUX.

SEDUX AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,182, dengan suplai yang beredar 965.23M SEDUX. Selama 24 jam terakhir, SEDUX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00193357, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SEDUX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SEDUX AI (SEDUX)

Kapitalisasi Pasar $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Suplai Peredaran 965.23M 965.23M 965.23M Total Suplai 982,011,943.77065 982,011,943.77065 982,011,943.77065

Kapitalisasi Pasar SEDUX AI saat ini adalah $ 23.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SEDUX adalah 965.23M, dan total suplainya sebesar 982011943.77065. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.59K.