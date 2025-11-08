Harga Ser Alpha Hari Ini

Harga live Ser Alpha (SERALPHA) hari ini adalah $ 0.00001061, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SERALPHA ke USD saat ini adalah $ 0.00001061 per SERALPHA.

Ser Alpha saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,593.51, dengan suplai yang beredar 998.47M SERALPHA. Selama 24 jam terakhir, SERALPHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000684.

Dalam kinerja jangka pendek, SERALPHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ser Alpha (SERALPHA)

Kapitalisasi Pasar $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Suplai Peredaran 998.47M 998.47M 998.47M Total Suplai 998,467,950.877646 998,467,950.877646 998,467,950.877646

