Harga Serpent Hari Ini

Harga live Serpent (SPT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPT ke USD saat ini adalah $ 0 per SPT.

Serpent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,523, dengan suplai yang beredar 1.00B SPT. Selama 24 jam terakhir, SPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPT bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -16.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Serpent (SPT)

Kapitalisasi Pasar $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Serpent saat ini adalah $ 78.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.52K.