Berapa nilai live Settled EthXY Token hari ini?

Hari ini, Settled EthXY Token diperdagangkan pada Rp244.96713366277950000, mengalami pergerakan harga sebesar 11.18% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil SEXY saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Settled EthXY Token hari ini?

Settled EthXY Token memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja SEXY telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp220.32173174064630000 hingga Rp244.96713366277950000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan SEXY hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Settled EthXY Token?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio yang dibangun di atas --, profil risiko SEXY dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.