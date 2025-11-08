Harga SHART Hari Ini

Harga live SHART (SHART) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHART ke USD saat ini adalah -- per SHART.

SHART saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,551, dengan suplai yang beredar 785.08M SHART. Selama 24 jam terakhir, SHART diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00179487, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHART bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -28.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SHART (SHART)

Kapitalisasi Pasar $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Suplai Peredaran 785.08M 785.08M 785.08M Total Suplai 785,084,469.0066706 785,084,469.0066706 785,084,469.0066706

Kapitalisasi Pasar SHART saat ini adalah $ 23.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHART adalah 785.08M, dan total suplainya sebesar 785084469.0066706. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.55K.