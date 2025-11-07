Harga Shiba Classic Hari Ini

Harga live Shiba Classic (SHIBC) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIBC ke USD saat ini adalah -- per SHIBC.

Shiba Classic saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 166,369, dengan suplai yang beredar 597.80T SHIBC. Selama 24 jam terakhir, SHIBC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIBC bergerak -0.45% dalam satu jam terakhir dan -27.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shiba Classic (SHIBC)

Kapitalisasi Pasar $ 166.37K$ 166.37K $ 166.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 166.37K$ 166.37K $ 166.37K Suplai Peredaran 597.80T 597.80T 597.80T Total Suplai 597,804,860,179,098.6 597,804,860,179,098.6 597,804,860,179,098.6

Kapitalisasi Pasar Shiba Classic saat ini adalah $ 166.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIBC adalah 597.80T, dan total suplainya sebesar 597804860179098.6. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 166.37K.