Harga live ShibaPoconk hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CONK adalah 11,651.95 USD. Lacak informasi harga aktual CONK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CONK

Info Harga CONK

Penjelasan CONK

Situs Web Resmi CONK

Tokenomi CONK

Prakiraan Harga CONK

Harga ShibaPoconk (CONK)

Harga Live 1 CONK ke USD:

Grafik Harga Live ShibaPoconk (CONK)
Harga ShibaPoconk Hari Ini

Harga live ShibaPoconk (CONK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CONK ke USD saat ini adalah -- per CONK.

ShibaPoconk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,651.95, dengan suplai yang beredar 1,000.00T CONK. Selama 24 jam terakhir, CONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ShibaPoconk (CONK)

Kapitalisasi Pasar ShibaPoconk saat ini adalah $ 11.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONK adalah 1,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.65K.

Riwayat Harga ShibaPoconk USD

Riwayat Harga ShibaPoconk (CONK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ShibaPoconk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ShibaPoconk ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ShibaPoconk ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ShibaPoconk ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-57.16%
60 Hari$ 0-63.38%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk ShibaPoconk

Prediksi Harga ShibaPoconk (CONK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CONK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ShibaPoconk (CONK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga ShibaPoconk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan ShibaPoconk (CONK)

ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event.

During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success.

The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life.

With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people.

From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ShibaPoconk

Berapa nilai 1 ShibaPoconk pada tahun 2030?
Jika ShibaPoconk tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga ShibaPoconk tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
