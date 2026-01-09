Berapa nilai Shift saat ini?

Shift saat ini diperdagangkan seharga Rp3.02304035692920000, dengan pergerakan harga sebesar -7.33% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan SHIFT hari ini, naik atau turun?

SHIFT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Launchpad,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Shift hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual SHIFT.

Apa yang membuat Shift berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Launchpad,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, SHIFT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah SHIFT yang beredar di pasar?

Terdapat 999949906.550211 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Shift sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp5.29187611905240000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.05824069456280000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.