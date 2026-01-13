Harga Shih Tzu Hari Ini

Harga live Shih Tzu (SHIH) hari ini adalah $ 0.00033789, dengan perubahan 4.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIH ke USD saat ini adalah $ 0.00033789 per SHIH.

Shih Tzu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 317,621, dengan suplai yang beredar 939.91M SHIH. Selama 24 jam terakhir, SHIH diperdagangkan antara $ 0.000318 (low) dan $ 0.00037361 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00217778, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010448.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIH bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -9.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shih Tzu (SHIH)

Kapitalisasi Pasar $ 317.62K$ 317.62K $ 317.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 337.93K$ 337.93K $ 337.93K Suplai Peredaran 939.91M 939.91M 939.91M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

