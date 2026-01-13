Berapa harga saat ini dari ShMonad?

Harga langsung dari ShMonad (SHMON) adalah Rp573.293173505 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi ShMonad di pasar?

ShMonad saat ini berada pada peringkat pasar #1794, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp134788633823.05. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SHMON?

Jumlah token yang beredar dari SHMON adalah 234744858.2464054 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari ShMonad?

Dalam 24 jam terakhir, ShMonad diperdagangkan dalam kisaran Rp560.2799399135 (terendah 24 jam) hingga Rp622.2533582705 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak ShMonad dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

ShMonad mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp1176.36838020, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp414.3552313180. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SHMON hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk ShMonad?

Pergeseran harga saat ini sebesar -5.54% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.