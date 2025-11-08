Harga ShredN Hari Ini

Harga live ShredN (SHRED) hari ini adalah $ 0.00245861, dengan perubahan 2.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHRED ke USD saat ini adalah $ 0.00245861 per SHRED.

ShredN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,586, dengan suplai yang beredar 10.00M SHRED. Selama 24 jam terakhir, SHRED diperdagangkan antara $ 0.00239131 (low) dan $ 0.00263666 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.31, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00108092.

Dalam kinerja jangka pendek, SHRED bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +7.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ShredN (SHRED)

Kapitalisasi Pasar $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 245.86K$ 245.86K $ 245.86K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ShredN saat ini adalah $ 24.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHRED adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.86K.