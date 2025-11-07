BursaDEX+
Harga live Shuffle hari ini adalah 0.404354 USD. Lacak informasi harga aktual SHFL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHFL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHFL

Info Harga SHFL

Penjelasan SHFL

Situs Web Resmi SHFL

Tokenomi SHFL

Prakiraan Harga SHFL

Logo Shuffle

Harga Shuffle (SHFL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHFL ke USD:

$0.402683
-1.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Shuffle (SHFL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:39:45 (UTC+8)

Informasi Harga Shuffle (SHFL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.380969
Low 24 Jam
$ 0.410032
High 24 Jam

$ 0.380969
$ 0.410032
$ 0.787524
$ 0.141225
+4.62%

-1.36%

-1.31%

-1.31%

Harga aktual Shuffle (SHFL) adalah $0.404354. Selama 24 jam terakhir, SHFL diperdagangkan antara low $ 0.380969 dan high $ 0.410032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHFL adalah $ 0.787524, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.141225.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHFL telah berubah sebesar +4.62% selama 1 jam terakhir, -1.36% selama 24 jam, dan -1.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shuffle (SHFL)

$ 139.22M
--
$ 381.42M
345.72M
947,187,007.087615
Kapitalisasi Pasar Shuffle saat ini adalah $ 139.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHFL adalah 345.72M, dan total suplainya sebesar 947187007.087615. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 381.42M.

Riwayat Harga Shuffle (SHFL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shuffle ke USD adalah $ -0.0055789979497426.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shuffle ke USD adalah $ +0.0314563959.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shuffle ke USD adalah $ +0.0776589757.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shuffle ke USD adalah $ +0.13454616694038086.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0055789979497426-1.36%
30 Days$ +0.0314563959+7.78%
60 Hari$ +0.0776589757+19.21%
90 Hari$ +0.13454616694038086+49.87%

Apa yang dimaksud dengan Shuffle (SHFL)

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include:

Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shuffle (SHFL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Shuffle (USD)

Berapa nilai Shuffle (SHFL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shuffle (SHFL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shuffle.

Cek prediksi harga Shuffle sekarang!

SHFL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Shuffle (SHFL)

Memahami tokenomi Shuffle (SHFL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHFL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Shuffle (SHFL)

Berapa nilai Shuffle (SHFL) hari ini?
Harga live SHFL dalam USD adalah 0.404354 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHFL ke USD saat ini?
Harga SHFL ke USD saat ini adalah $ 0.404354. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shuffle?
Kapitalisasi pasar SHFL adalah $ 139.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHFL?
Suplai beredar SHFL adalah 345.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHFL?
SHFL mencapai harga ATH sebesar 0.787524 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHFL?
SHFL mencapai harga ATL 0.141225 USD.
Berapa volume perdagangan SHFL?
Volume perdagangan 24 jam live SHFL adalah -- USD.
Akankah harga SHFL naik lebih tinggi tahun ini?
SHFL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHFL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Shuffle (SHFL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

