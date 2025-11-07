BursaDEX+
Harga live Shytoshi Kusama hari ini adalah 0.00098487 USD. Lacak informasi harga aktual SHY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHY

Info Harga SHY

Penjelasan SHY

Situs Web Resmi SHY

Tokenomi SHY

Prakiraan Harga SHY

Harga Shytoshi Kusama (SHY)

Harga Live 1 SHY ke USD:

$0.00098529
$0.00098529$0.00098529
-4.00%1D
USD
Grafik Harga Live Shytoshi Kusama (SHY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:14:44 (UTC+8)

Informasi Harga Shytoshi Kusama (SHY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00096346
$ 0.00096346$ 0.00096346
Low 24 Jam
$ 0.00107456
$ 0.00107456$ 0.00107456
High 24 Jam

$ 0.00096346
$ 0.00096346$ 0.00096346

$ 0.00107456
$ 0.00107456$ 0.00107456

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

$ 0.000683
$ 0.000683$ 0.000683

+0.14%

-4.45%

-4.62%

-4.62%

Harga aktual Shytoshi Kusama (SHY) adalah $0.00098487. Selama 24 jam terakhir, SHY diperdagangkan antara low $ 0.00096346 dan high $ 0.00107456, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHY adalah $ 0.01461608, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000683.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHY telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -4.45% selama 24 jam, dan -4.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shytoshi Kusama (SHY)

$ 492.15K
$ 492.15K$ 492.15K

--
----

$ 492.15K
$ 492.15K$ 492.15K

499.87M
499.87M 499.87M

499,867,406.225426
499,867,406.225426 499,867,406.225426

Kapitalisasi Pasar Shytoshi Kusama saat ini adalah $ 492.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHY adalah 499.87M, dan total suplainya sebesar 499867406.225426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 492.15K.

Riwayat Harga Shytoshi Kusama (SHY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shytoshi Kusama ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shytoshi Kusama ke USD adalah $ -0.0005005905.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shytoshi Kusama ke USD adalah $ -0.0004567296.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shytoshi Kusama ke USD adalah $ -0.0011754409323512083.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.45%
30 Days$ -0.0005005905-50.82%
60 Hari$ -0.0004567296-46.37%
90 Hari$ -0.0011754409323512083-54.41%

Apa yang dimaksud dengan Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu.

Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token.

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Sumber Daya Shytoshi Kusama (SHY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Shytoshi Kusama (USD)

Berapa nilai Shytoshi Kusama (SHY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shytoshi Kusama (SHY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shytoshi Kusama.

Cek prediksi harga Shytoshi Kusama sekarang!

SHY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Shytoshi Kusama (SHY)

Memahami tokenomi Shytoshi Kusama (SHY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Shytoshi Kusama (SHY)

Berapa nilai Shytoshi Kusama (SHY) hari ini?
Harga live SHY dalam USD adalah 0.00098487 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHY ke USD saat ini?
Harga SHY ke USD saat ini adalah $ 0.00098487. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shytoshi Kusama?
Kapitalisasi pasar SHY adalah $ 492.15K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHY?
Suplai beredar SHY adalah 499.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHY?
SHY mencapai harga ATH sebesar 0.01461608 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHY?
SHY mencapai harga ATL 0.000683 USD.
Berapa volume perdagangan SHY?
Volume perdagangan 24 jam live SHY adalah -- USD.
Akankah harga SHY naik lebih tinggi tahun ini?
SHY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

