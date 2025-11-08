Harga Silentis Hari Ini

Harga live Silentis (SILENTIS) hari ini adalah $ 0.00005786, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SILENTIS ke USD saat ini adalah $ 0.00005786 per SILENTIS.

Silentis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,771, dengan suplai yang beredar 1.00B SILENTIS. Selama 24 jam terakhir, SILENTIS diperdagangkan antara $ 0.00005695 (low) dan $ 0.00005857 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029362, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005695.

Dalam kinerja jangka pendek, SILENTIS bergerak +0.99% dalam satu jam terakhir dan -18.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Silentis (SILENTIS)

Kapitalisasi Pasar $ 57.77K$ 57.77K $ 57.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.77K$ 57.77K $ 57.77K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Silentis saat ini adalah $ 57.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SILENTIS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.77K.