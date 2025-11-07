Harga Silly Goose Hari Ini

Harga live Silly Goose (GOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOO ke USD saat ini adalah -- per GOO.

Silly Goose saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106,191, dengan suplai yang beredar 999.96M GOO. Selama 24 jam terakhir, GOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03174644, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOO bergerak +1.58% dalam satu jam terakhir dan -26.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Silly Goose (GOO)

Kapitalisasi Pasar $ 106.19K$ 106.19K $ 106.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 106.19K$ 106.19K $ 106.19K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,962,263.0 999,962,263.0 999,962,263.0

Kapitalisasi Pasar Silly Goose saat ini adalah $ 106.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOO adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999962263.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 106.19K.