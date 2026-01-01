Berapa nilai Silo Staked SEI saat ini?

Silo Staked SEI saat ini diperdagangkan seharga Rp2163.280268617650000, dengan pergerakan harga sebesar 0.31% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ISEI hari ini, naik atau turun?

ISEI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem.

Seberapa populer Silo Staked SEI hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ISEI.

Apa yang membuat Silo Staked SEI berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, ISEI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ISEI yang beredar di pasar?

Terdapat 4455950.834664 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Silo Staked SEI sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp12638.807537597325000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1641.279343786600000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.