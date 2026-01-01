BursaDEX+
Harga live Silo Staked SEI hari ini adalah 0.127998 USD. Kapitalisasi pasar ISEI adalah 570,086 USD. Lacak informasi harga aktual ISEI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Silo Staked SEI (ISEI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ISEI ke USD:

$0.127998
$0.127998
+0.30%1D
Grafik Harga Live Silo Staked SEI (ISEI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:55:07 (UTC+8)

Harga Silo Staked SEI Hari Ini

Harga live Silo Staked SEI (ISEI) hari ini adalah $ 0.127998, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISEI ke USD saat ini adalah $ 0.127998 per ISEI.

Silo Staked SEI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 570,086, dengan suplai yang beredar 4.46M ISEI. Selama 24 jam terakhir, ISEI diperdagangkan antara $ 0.125189 (low) dan $ 0.129941 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.747819, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.097112.

Dalam kinerja jangka pendek, ISEI bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan -0.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Silo Staked SEI (ISEI)

--
Kapitalisasi Pasar Silo Staked SEI saat ini adalah $ 570.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ISEI adalah 4.46M, dan total suplainya sebesar 4455950.834664. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 570.09K.

Riwayat Harga Silo Staked SEI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.83%

+0.31%

-0.78%

-0.78%

Riwayat Harga Silo Staked SEI (ISEI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Silo Staked SEI ke USD adalah $ +0.00039807.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Silo Staked SEI ke USD adalah $ +0.0076775120.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Silo Staked SEI ke USD adalah $ -0.0259980321.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Silo Staked SEI ke USD adalah $ -0.07784056141626694.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00039807+0.31%
30 Days$ +0.0076775120+6.00%
60 Hari$ -0.0259980321-20.31%
90 Hari$ -0.07784056141626694-37.81%

Prediksi Harga untuk Silo Staked SEI

Prediksi Harga Silo Staked SEI (ISEI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ISEI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Silo Staked SEI (ISEI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Silo Staked SEI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Silo Staked SEI (ISEI)

Tentang Silo Staked SEI

Berapa nilai Silo Staked SEI saat ini?

Silo Staked SEI saat ini diperdagangkan seharga Rp2163.280268617650000, dengan pergerakan harga sebesar 0.31% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ISEI hari ini, naik atau turun?

ISEI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem.

Seberapa populer Silo Staked SEI hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ISEI.

Apa yang membuat Silo Staked SEI berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, ISEI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ISEI yang beredar di pasar?

Terdapat 4455950.834664 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Silo Staked SEI sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp12638.807537597325000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1641.279343786600000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Silo Staked SEI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:55:07 (UTC+8)

