Apa yang dimaksud dengan Starpower (STAR)

Starpower adalah protokol jaringan energi yang bermitra dengan produsen perangkat energi terbarukan terkemuka untuk menggabungkan panel surya/baterai/EV/peralatan menjadi jaringan terdesentralisasi (“DePIN”) untuk mengatasi volatilitas sumber energi terbarukan dan memenuhi meningkatnya permintaan energi AI. Starpower adalah protokol jaringan energi yang bermitra dengan produsen perangkat energi terbarukan terkemuka untuk menggabungkan panel surya/baterai/EV/peralatan menjadi jaringan terdesentralisasi (“DePIN”) untuk mengatasi volatilitas sumber energi terbarukan dan memenuhi meningkatnya permintaan energi AI.

Tokenomi Starpower (STAR)

Memahami tokenomi Starpower (STAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STAR sekarang!

Sumber Daya Starpower

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Starpower, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Starpower Berapa nilai Starpower (STAR) hari ini? Harga live STAR dalam USD adalah 0.1217 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga STAR ke USD saat ini? $ 0.1217 . Cobalah Harga STAR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Starpower? Kapitalisasi pasar STAR adalah $ 22.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar STAR? Suplai beredar STAR adalah 185.07M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) STAR? STAR mencapai harga ATH sebesar 0.16875642923199521 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) STAR? STAR mencapai harga ATL 0.03718911350868483 USD . Berapa volume perdagangan STAR? Volume perdagangan 24 jam live STAR adalah $ 593.56K USD . Akankah harga STAR naik lebih tinggi tahun ini? STAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

