Harga live Starpower hari ini adalah 0.1217 USD. Lacak informasi harga aktual STAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STAR

Info Harga STAR

Penjelasan STAR

Whitepaper STAR

Situs Web Resmi STAR

Tokenomi STAR

Prakiraan Harga STAR

Riwayat STAR

Panduan Membeli STAR

Konverter STAR ke Mata Uang Fiat

Spot STAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Starpower

Harga Starpower(STAR)

Harga Live 1 STAR ke USD:

$0.1217
$0.1217$0.1217
-1.01%1D
USD
Grafik Harga Live Starpower (STAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:01 (UTC+8)

Informasi Harga Starpower (STAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11964
$ 0.11964$ 0.11964
Low 24 Jam
$ 0.13033
$ 0.13033$ 0.13033
High 24 Jam

$ 0.11964
$ 0.11964$ 0.11964

$ 0.13033
$ 0.13033$ 0.13033

$ 0.16875642923199521
$ 0.16875642923199521$ 0.16875642923199521

$ 0.03718911350868483
$ 0.03718911350868483$ 0.03718911350868483

+0.42%

-1.01%

-9.58%

-9.58%

Harga aktual Starpower (STAR) adalah $ 0.1217. Selama 24 jam terakhir, STAR diperdagangkan antara low $ 0.11964 dan high $ 0.13033, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTAR adalah $ 0.16875642923199521, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03718911350868483.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STAR telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, -1.01% selama 24 jam, dan -9.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Starpower (STAR)

No.740

$ 22.52M
$ 22.52M$ 22.52M

$ 593.56K
$ 593.56K$ 593.56K

$ 121.70M
$ 121.70M$ 121.70M

185.07M
185.07M 185.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

552,069,878.9840897
552,069,878.9840897 552,069,878.9840897

18.50%

BSC

Kapitalisasi Pasar Starpower saat ini adalah $ 22.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 593.56K. Suplai beredar STAR adalah 185.07M, dan total suplainya sebesar 552069878.9840897. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.70M.

Riwayat Harga Starpower (STAR) USD

Pantau perubahan harga Starpower untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012417-1.01%
30 Days$ +0.00088+0.72%
60 Hari$ +0.06681+121.71%
90 Hari$ +0.1117+1,117.00%
Perubahan Harga Starpower Hari Ini

Hari ini, STAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012417 (-1.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Starpower 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00088 (+0.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Starpower 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STAR terlihat mengalami perubahan $ +0.06681 (+121.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Starpower 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1117 (+1,117.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Starpower (STAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Starpower sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Starpower (STAR)

Starpower adalah protokol jaringan energi yang bermitra dengan produsen perangkat energi terbarukan terkemuka untuk menggabungkan panel surya/baterai/EV/peralatan menjadi jaringan terdesentralisasi (“DePIN”) untuk mengatasi volatilitas sumber energi terbarukan dan memenuhi meningkatnya permintaan energi AI.

Starpower tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Starpower Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Starpower di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Starpower dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Starpower (USD)

Berapa nilai Starpower (STAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Starpower (STAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Starpower.

Cek prediksi harga Starpower sekarang!

Tokenomi Starpower (STAR)

Memahami tokenomi Starpower (STAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STAR sekarang!

Cara membeli Starpower (STAR)

Ingin mengetahui cara membeli Starpower? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Starpower di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

STAR ke Mata Uang Lokal

1 Starpower(STAR) ke VND
3,202.5355
1 Starpower(STAR) ke AUD
A$0.187418
1 Starpower(STAR) ke GBP
0.092492
1 Starpower(STAR) ke EUR
0.104662
1 Starpower(STAR) ke USD
$0.1217
1 Starpower(STAR) ke MYR
RM0.507489
1 Starpower(STAR) ke TRY
5.134523
1 Starpower(STAR) ke JPY
¥18.6201
1 Starpower(STAR) ke ARS
ARS$176.631729
1 Starpower(STAR) ke RUB
9.886908
1 Starpower(STAR) ke INR
10.787488
1 Starpower(STAR) ke IDR
Rp2,028.332522
1 Starpower(STAR) ke PHP
7.194904
1 Starpower(STAR) ke EGP
￡E.5.755193
1 Starpower(STAR) ke BRL
R$0.651095
1 Starpower(STAR) ke CAD
C$0.171597
1 Starpower(STAR) ke BDT
14.827928
1 Starpower(STAR) ke NGN
174.856126
1 Starpower(STAR) ke COP
$466.282597
1 Starpower(STAR) ke ZAR
R.2.113929
1 Starpower(STAR) ke UAH
5.112617
1 Starpower(STAR) ke TZS
T.Sh.299.0169
1 Starpower(STAR) ke VES
Bs27.6259
1 Starpower(STAR) ke CLP
$114.7631
1 Starpower(STAR) ke PKR
Rs34.358344
1 Starpower(STAR) ke KZT
63.950916
1 Starpower(STAR) ke THB
฿3.939429
1 Starpower(STAR) ke TWD
NT$3.767832
1 Starpower(STAR) ke AED
د.إ0.446639
1 Starpower(STAR) ke CHF
Fr0.09736
1 Starpower(STAR) ke HKD
HK$0.945609
1 Starpower(STAR) ke AMD
֏46.53808
1 Starpower(STAR) ke MAD
.د.م1.13181
1 Starpower(STAR) ke MXN
$2.259969
1 Starpower(STAR) ke SAR
ريال0.456375
1 Starpower(STAR) ke ETB
Br18.728413
1 Starpower(STAR) ke KES
KSh15.696866
1 Starpower(STAR) ke JOD
د.أ0.0862853
1 Starpower(STAR) ke PLN
0.447856
1 Starpower(STAR) ke RON
лв0.53548
1 Starpower(STAR) ke SEK
kr1.164669
1 Starpower(STAR) ke BGN
лв0.205673
1 Starpower(STAR) ke HUF
Ft40.729339
1 Starpower(STAR) ke CZK
2.566653
1 Starpower(STAR) ke KWD
د.ك0.0372402
1 Starpower(STAR) ke ILS
0.397959
1 Starpower(STAR) ke BOB
Bs0.83973
1 Starpower(STAR) ke AZN
0.20689
1 Starpower(STAR) ke TJS
SM1.122074
1 Starpower(STAR) ke GEL
0.329807
1 Starpower(STAR) ke AOA
Kz111.549003
1 Starpower(STAR) ke BHD
.د.ب0.0457592
1 Starpower(STAR) ke BMD
$0.1217
1 Starpower(STAR) ke DKK
kr0.786182
1 Starpower(STAR) ke HNL
L3.205578
1 Starpower(STAR) ke MUR
5.590898
1 Starpower(STAR) ke NAD
$2.111495
1 Starpower(STAR) ke NOK
kr1.24134
1 Starpower(STAR) ke NZD
$0.215409
1 Starpower(STAR) ke PAB
B/.0.1217
1 Starpower(STAR) ke PGK
K0.51114
1 Starpower(STAR) ke QAR
ر.ق0.442988
1 Starpower(STAR) ke RSD
дин.12.359852
1 Starpower(STAR) ke UZS
soʻm1,448.809292
1 Starpower(STAR) ke ALL
L10.192375
1 Starpower(STAR) ke ANG
ƒ0.217843
1 Starpower(STAR) ke AWG
ƒ0.21906
1 Starpower(STAR) ke BBD
$0.2434
1 Starpower(STAR) ke BAM
KM0.205673
1 Starpower(STAR) ke BIF
Fr357.9197
1 Starpower(STAR) ke BND
$0.15821
1 Starpower(STAR) ke BSD
$0.1217
1 Starpower(STAR) ke JMD
$19.490255
1 Starpower(STAR) ke KHR
486.8
1 Starpower(STAR) ke KMF
Fr51.114
1 Starpower(STAR) ke LAK
2,645.652121
1 Starpower(STAR) ke LKR
රු37.05765
1 Starpower(STAR) ke MDL
L2.0689
1 Starpower(STAR) ke MGA
Ar548.19765
1 Starpower(STAR) ke MOP
P0.9736
1 Starpower(STAR) ke MVR
1.87418
1 Starpower(STAR) ke MWK
MK210.55317
1 Starpower(STAR) ke MZN
MT7.782715
1 Starpower(STAR) ke NPR
रु17.24489
1 Starpower(STAR) ke PYG
863.0964
1 Starpower(STAR) ke RWF
Fr176.5867
1 Starpower(STAR) ke SBD
$1.001591
1 Starpower(STAR) ke SCR
1.7038
1 Starpower(STAR) ke SRD
$4.68545
1 Starpower(STAR) ke SVC
$1.063658
1 Starpower(STAR) ke SZL
L2.112712
1 Starpower(STAR) ke TMT
m0.42595
1 Starpower(STAR) ke TND
د.ت0.3601103
1 Starpower(STAR) ke TTD
$0.823909
1 Starpower(STAR) ke UGX
Sh425.4632
1 Starpower(STAR) ke XAF
Fr69.1256
1 Starpower(STAR) ke XCD
$0.32859
1 Starpower(STAR) ke XOF
Fr69.1256
1 Starpower(STAR) ke XPF
Fr12.5351
1 Starpower(STAR) ke BWP
P1.636865
1 Starpower(STAR) ke BZD
$0.244617
1 Starpower(STAR) ke CVE
$11.663728
1 Starpower(STAR) ke DJF
Fr21.5409
1 Starpower(STAR) ke DOP
$7.826527
1 Starpower(STAR) ke DZD
د.ج15.879416
1 Starpower(STAR) ke FJD
$0.277476
1 Starpower(STAR) ke GNF
Fr1,058.1815
1 Starpower(STAR) ke GTQ
Q0.932222
1 Starpower(STAR) ke GYD
$25.454772
1 Starpower(STAR) ke ISK
kr15.3342

Sumber Daya Starpower

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Starpower, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Starpower
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Starpower

Berapa nilai Starpower (STAR) hari ini?
Harga live STAR dalam USD adalah 0.1217 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STAR ke USD saat ini?
Harga STAR ke USD saat ini adalah $ 0.1217. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Starpower?
Kapitalisasi pasar STAR adalah $ 22.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STAR?
Suplai beredar STAR adalah 185.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STAR?
STAR mencapai harga ATH sebesar 0.16875642923199521 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STAR?
STAR mencapai harga ATL 0.03718911350868483 USD.
Berapa volume perdagangan STAR?
Volume perdagangan 24 jam live STAR adalah $ 593.56K USD.
Akankah harga STAR naik lebih tinggi tahun ini?
STAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Starpower (STAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator STAR ke USD

Jumlah

STAR
STAR
USD
USD

1 STAR = 0.1217 USD

Perdagangkan STAR

STAR/USDT
$0.1217
$0.1217$0.1217
-1.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

