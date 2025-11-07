Harga SIZE Hari Ini

Harga live SIZE (SIZE) hari ini adalah $ 0.00012439, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIZE ke USD saat ini adalah $ 0.00012439 per SIZE.

SIZE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,668, dengan suplai yang beredar 973.16M SIZE. Selama 24 jam terakhir, SIZE diperdagangkan antara $ 0.00012156 (low) dan $ 0.00012917 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02052368, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002213.

Dalam kinerja jangka pendek, SIZE bergerak +1.68% dalam satu jam terakhir dan -13.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SIZE (SIZE)

Kapitalisasi Pasar $ 121.67K$ 121.67K $ 121.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.67K$ 121.67K $ 121.67K Suplai Peredaran 973.16M 973.16M 973.16M Total Suplai 973,164,990.220095 973,164,990.220095 973,164,990.220095

Kapitalisasi Pasar SIZE saat ini adalah $ 121.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIZE adalah 973.16M, dan total suplainya sebesar 973164990.220095. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.67K.