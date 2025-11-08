Harga SkateCat Hari Ini

Harga live SkateCat (SKATECAT) hari ini adalah $ 0.00000987, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKATECAT ke USD saat ini adalah $ 0.00000987 per SKATECAT.

SkateCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,870.97, dengan suplai yang beredar 1.00B SKATECAT. Selama 24 jam terakhir, SKATECAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00169375, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000745.

Dalam kinerja jangka pendek, SKATECAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SkateCat (SKATECAT)

Kapitalisasi Pasar $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

