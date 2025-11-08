Harga Skibidi Dop Dop Hari Ini

Harga live Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) hari ini adalah $ 0.00001508, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKIBIDI ke USD saat ini adalah $ 0.00001508 per SKIBIDI.

Skibidi Dop Dop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,416.21, dengan suplai yang beredar 761.51M SKIBIDI. Selama 24 jam terakhir, SKIBIDI diperdagangkan antara $ 0.00001497 (low) dan $ 0.00001512 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014308, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000922.

Dalam kinerja jangka pendek, SKIBIDI bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -13.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Suplai Peredaran 761.51M 761.51M 761.51M Total Suplai 761,512,552.62 761,512,552.62 761,512,552.62

