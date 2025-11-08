Harga Skill Issue Hari Ini

Harga live Skill Issue (SKILL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKILL ke USD saat ini adalah -- per SKILL.

Skill Issue saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,425.33, dengan suplai yang beredar 998.21M SKILL. Selama 24 jam terakhir, SKILL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00204438, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SKILL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skill Issue (SKILL)

Kapitalisasi Pasar $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Suplai Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Total Suplai 998,213,273.983161 998,213,273.983161 998,213,273.983161

Kapitalisasi Pasar Skill Issue saat ini adalah $ 14.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SKILL adalah 998.21M, dan total suplainya sebesar 998213273.983161. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.43K.