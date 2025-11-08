Harga Skullcoin Hari Ini

Harga live Skullcoin (SKULL) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKULL ke USD saat ini adalah -- per SKULL.

Skullcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,691.01, dengan suplai yang beredar 20.00B SKULL. Selama 24 jam terakhir, SKULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SKULL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -31.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skullcoin (SKULL)

Kapitalisasi Pasar $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Suplai Peredaran 20.00B 20.00B 20.00B Total Suplai 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Skullcoin saat ini adalah $ 12.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SKULL adalah 20.00B, dan total suplainya sebesar 20000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.69K.