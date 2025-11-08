Harga SLEEPLESS COIN Hari Ini

Harga live SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLEEPLESS ke USD saat ini adalah -- per SLEEPLESS.

SLEEPLESS COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,495.88, dengan suplai yang beredar 998.99M SLEEPLESS. Selama 24 jam terakhir, SLEEPLESS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SLEEPLESS bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -36.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS)

Kapitalisasi Pasar $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Suplai Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Total Suplai 998,985,972.361873 998,985,972.361873 998,985,972.361873

Kapitalisasi Pasar SLEEPLESS COIN saat ini adalah $ 12.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLEEPLESS adalah 998.99M, dan total suplainya sebesar 998985972.361873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.50K.