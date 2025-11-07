Harga Slopfather Hari Ini

Harga live Slopfather (FATHA) hari ini adalah $ 0.00013605, dengan perubahan 2.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FATHA ke USD saat ini adalah $ 0.00013605 per FATHA.

Slopfather saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,724, dengan suplai yang beredar 999.99M FATHA. Selama 24 jam terakhir, FATHA diperdagangkan antara $ 0.00013197 (low) dan $ 0.00014322 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02742492, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013197.

Dalam kinerja jangka pendek, FATHA bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan -17.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Slopfather (FATHA)

Kapitalisasi Pasar $ 135.72K$ 135.72K $ 135.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 135.72K$ 135.72K $ 135.72K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,985,683.55 999,985,683.55 999,985,683.55

Kapitalisasi Pasar Slopfather saat ini adalah $ 135.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FATHA adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999985683.55. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.72K.