Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Slothana?

Slothana beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SLOTH?

Token ini dihargai sebesar Rp24.91619955239950000, mencatat pergerakan harga sebesar -4.73% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Slothana?

Slothana termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SLOTH dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Slothana?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp46213101443.984100000, menempatkan aset ini di peringkat #2718. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SLOTH yang beredar saat ini?

Terdapat 1854738597.220804 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Slothana hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SLOTH mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Slothana berfluktuasi antara Rp24.69901667869200000 dan Rp26.56256404483900000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.