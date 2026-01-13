Berapa harga perdagangan saat ini dari Smilee?

Smilee (SMILEE) saat ini dihargai Rp1300.545043494240000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -15.52% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Smilee hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Berachain Ecosystem,Liquid Staking. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap SMILEE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Smilee dalam pasar kripto global?

Saat ini, Smilee menduduki peringkat pasar #6399 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2601106932.554040000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang SMILEE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 2000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Smilee?

Rentang harga antara Rp1278.157286865000000 dan Rp1539.701537749560000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Smilee dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Governance Tokens,Berachain Ecosystem,Liquid Staking lainnya, SMILEE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.