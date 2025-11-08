Harga Smol dodo Hari Ini

Harga live Smol dodo ($DOD) hari ini adalah $ 0.00005522, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $DOD ke USD saat ini adalah $ 0.00005522 per $DOD.

Smol dodo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,214, dengan suplai yang beredar 999.96M $DOD. Selama 24 jam terakhir, $DOD diperdagangkan antara $ 0.00005325 (low) dan $ 0.00005564 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00018752, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005072.

Dalam kinerja jangka pendek, $DOD bergerak +1.86% dalam satu jam terakhir dan -19.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smol dodo ($DOD)

Kapitalisasi Pasar $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,960,001.451727 999,960,001.451727 999,960,001.451727

Kapitalisasi Pasar Smol dodo saat ini adalah $ 55.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DOD adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999960001.451727. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.21K.