Harga Smudge Cat Hari Ini

Harga live Smudge Cat (SMUDCAT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMUDCAT ke USD saat ini adalah $ 0 per SMUDCAT.

Smudge Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,701.65, dengan suplai yang beredar 500.00B SMUDCAT. Selama 24 jam terakhir, SMUDCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SMUDCAT bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan +31.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smudge Cat (SMUDCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Suplai Peredaran 500.00B 500.00B 500.00B Total Suplai 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Smudge Cat saat ini adalah $ 5.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMUDCAT adalah 500.00B, dan total suplainya sebesar 500000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.70K.