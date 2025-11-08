Harga Snapcat Hari Ini

Harga live Snapcat (SNAPCAT) hari ini adalah $ 0.00416095, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNAPCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00416095 per SNAPCAT.

Snapcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,609, dengan suplai yang beredar 10.00M SNAPCAT. Selama 24 jam terakhir, SNAPCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258497, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SNAPCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Snapcat (SNAPCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 41.61K$ 41.61K $ 41.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.61K$ 41.61K $ 41.61K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Snapcat saat ini adalah $ 41.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNAPCAT adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.61K.