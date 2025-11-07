BursaDEX+
Harga live SocialGrowAI hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual GROWAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GROWAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GROWAI

Info Harga GROWAI

Penjelasan GROWAI

Whitepaper GROWAI

Situs Web Resmi GROWAI

Tokenomi GROWAI

Prakiraan Harga GROWAI

Logo SocialGrowAI

Harga SocialGrowAI (GROWAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GROWAI ke USD:

$0.00069149
$0.00069149
+9.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SocialGrowAI (GROWAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:25:17 (UTC+8)

Informasi Harga SocialGrowAI (GROWAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01195909
$ 0.01195909

$ 0
$ 0

-2.56%

+9.48%

-17.36%

-17.36%

Harga aktual SocialGrowAI (GROWAI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, GROWAI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGROWAI adalah $ 0.01195909, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GROWAI telah berubah sebesar -2.56% selama 1 jam terakhir, +9.48% selama 24 jam, dan -17.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SocialGrowAI (GROWAI)

$ 217.46K
$ 217.46K

--
--

$ 691.75K
$ 691.75K

314.36M
314.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SocialGrowAI saat ini adalah $ 217.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GROWAI adalah 314.36M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 691.75K.

Riwayat Harga SocialGrowAI (GROWAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SocialGrowAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SocialGrowAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SocialGrowAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SocialGrowAI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.48%
30 Days$ 0-39.58%
60 Hari$ 0-49.70%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SocialGrowAI (GROWAI)

Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI.

Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place.

ECOSYSTEM FEATURES:

SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space.

Quick Token Launcher
Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps.

Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher.

Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects.

Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project.

AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SocialGrowAI (GROWAI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SocialGrowAI (USD)

Berapa nilai SocialGrowAI (GROWAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SocialGrowAI (GROWAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SocialGrowAI.

Cek prediksi harga SocialGrowAI sekarang!

GROWAI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SocialGrowAI (GROWAI)

Memahami tokenomi SocialGrowAI (GROWAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GROWAI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SocialGrowAI (GROWAI)

Berapa nilai SocialGrowAI (GROWAI) hari ini?
Harga live GROWAI dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GROWAI ke USD saat ini?
Harga GROWAI ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SocialGrowAI?
Kapitalisasi pasar GROWAI adalah $ 217.46K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GROWAI?
Suplai beredar GROWAI adalah 314.36M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GROWAI?
GROWAI mencapai harga ATH sebesar 0.01195909 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GROWAI?
GROWAI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan GROWAI?
Volume perdagangan 24 jam live GROWAI adalah -- USD.
Akankah harga GROWAI naik lebih tinggi tahun ini?
GROWAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GROWAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:25:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SocialGrowAI (GROWAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,295.30

$3,237.41

$1.0880

$152.67

$1.0005

$100,295.30

$3,237.41

$152.67

$2.1884

$0.16213

