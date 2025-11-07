Harga SOL DRIP Hari Ini

Harga live SOL DRIP (DRIP) hari ini adalah $ 0.00014003, dengan perubahan 2.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRIP ke USD saat ini adalah $ 0.00014003 per DRIP.

SOL DRIP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,884, dengan suplai yang beredar 937.03M DRIP. Selama 24 jam terakhir, DRIP diperdagangkan antara $ 0.00013336 (low) dan $ 0.00015821 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003648, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006575.

Dalam kinerja jangka pendek, DRIP bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -20.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOL DRIP (DRIP)

Kapitalisasi Pasar $ 131.88K$ 131.88K $ 131.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.88K$ 131.88K $ 131.88K Suplai Peredaran 937.03M 937.03M 937.03M Total Suplai 937,025,289.9347037 937,025,289.9347037 937,025,289.9347037

