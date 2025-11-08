Harga Solana Cat Hari Ini

Harga live Solana Cat (SOLCAT) hari ini adalah $ 0.00002765, dengan perubahan 16.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00002765 per SOLCAT.

Solana Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,545, dengan suplai yang beredar 996.24M SOLCAT. Selama 24 jam terakhir, SOLCAT diperdagangkan antara $ 0.00002365 (low) dan $ 0.00002755 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00030327, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001934.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLCAT bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan -16.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Cat (SOLCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Suplai Peredaran 996.24M 996.24M 996.24M Total Suplai 996,239,872.949061 996,239,872.949061 996,239,872.949061

Kapitalisasi Pasar Solana Cat saat ini adalah $ 27.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLCAT adalah 996.24M, dan total suplainya sebesar 996239872.949061. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.55K.