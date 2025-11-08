Harga Solana Money Glitch Hari Ini

Harga live Solana Money Glitch (SMG) hari ini adalah $ 0.00001286, dengan perubahan 3.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMG ke USD saat ini adalah $ 0.00001286 per SMG.

Solana Money Glitch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,975.34, dengan suplai yang beredar 775.82M SMG. Selama 24 jam terakhir, SMG diperdagangkan antara $ 0.00001204 (low) dan $ 0.00001298 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001139.

Dalam kinerja jangka pendek, SMG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -18.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Money Glitch (SMG)

Kapitalisasi Pasar $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K Suplai Peredaran 775.82M 775.82M 775.82M Total Suplai 775,824,630.354319 775,824,630.354319 775,824,630.354319

Kapitalisasi Pasar Solana Money Glitch saat ini adalah $ 9.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMG adalah 775.82M, dan total suplainya sebesar 775824630.354319. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.98K.