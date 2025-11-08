Harga live Solana Money Glitch hari ini adalah 0.00001286 USD. Kapitalisasi pasar SMG adalah 9,975.34 USD. Lacak informasi harga aktual SMG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Solana Money Glitch hari ini adalah 0.00001286 USD. Kapitalisasi pasar SMG adalah 9,975.34 USD. Lacak informasi harga aktual SMG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Solana Money Glitch (SMG) hari ini adalah $ 0.00001286, dengan perubahan 3.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMG ke USD saat ini adalah $ 0.00001286 per SMG.
Solana Money Glitch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,975.34, dengan suplai yang beredar 775.82M SMG. Selama 24 jam terakhir, SMG diperdagangkan antara $ 0.00001204 (low) dan $ 0.00001298 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001139.
Dalam kinerja jangka pendek, SMG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -18.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Solana Money Glitch (SMG)
$ 9.98K
--
$ 9.98K
775.82M
775,824,630.354319
Kapitalisasi Pasar Solana Money Glitch saat ini adalah $ 9.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMG adalah 775.82M, dan total suplainya sebesar 775824630.354319. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.98K.
Riwayat Harga Solana Money Glitch USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001204
Low 24 Jam
$ 0.00001298
High 24 Jam
$ 0.00001204
$ 0.00001298
$ 0.005737
$ 0.00001139
0.00%
+3.66%
-18.00%
-18.00%
Riwayat Harga Solana Money Glitch (SMG) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Solana Money Glitch ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solana Money Glitch ke USD adalah $ -0.0000041815. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solana Money Glitch ke USD adalah $ -0.0000042092. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solana Money Glitch ke USD adalah $ -0.00000184045613228984.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+3.66%
30 Days
$ -0.0000041815
-32.51%
60 Hari
$ -0.0000042092
-32.73%
90 Hari
$ -0.00000184045613228984
-12.51%
Prediksi Harga untuk Solana Money Glitch
Prediksi Harga Solana Money Glitch (SMG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SMG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Solana Money Glitch (SMG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Solana Money Glitch berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Solana Money Glitch yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SMG untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Solana Money Glitch.
Apa yang dimaksud dengan Solana Money Glitch (SMG)
Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time.
SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solana Money Glitch
Berapa nilai 1 Solana Money Glitch pada tahun 2030?
Jika Solana Money Glitch tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Solana Money Glitch tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Solana Money Glitch hari ini?
Harga Solana Money Glitch hari ini adalah $ 0.00001286. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Solana Money Glitch masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Solana Money Glitch tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi SMG, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Solana Money Glitch di Indonesia?
Solana Money Glitch senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Solana Money Glitch saat ini di Indonesia?
Harga live SMG diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Solana Money Glitch terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga SMG untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Solana Money Glitch di Indonesia?
Harga SMG dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk SMG di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan SMG/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Solana Money Glitch bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Solana Money Glitch akan naik tahun ini?
Harga Solana Money Glitch mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Solana Money Glitch (SMG) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:24:52 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Solana Money Glitch (SMG)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.