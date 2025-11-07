BursaDEX+
Harga live Solayer USD hari ini adalah 1.12 USD. Lacak informasi harga aktual SUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Solayer USD hari ini adalah 1.12 USD. Lacak informasi harga aktual SUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUSD

Info Harga SUSD

Penjelasan SUSD

Whitepaper SUSD

Situs Web Resmi SUSD

Tokenomi SUSD

Prakiraan Harga SUSD

Harga Solayer USD (SUSD)

Harga Live 1 SUSD ke USD:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Solayer USD (SUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:44:50 (UTC+8)

Informasi Harga Solayer USD (SUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Low 24 Jam
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
High 24 Jam

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.999698
$ 0.999698$ 0.999698

+0.00%

+0.04%

+0.06%

+0.06%

Harga aktual Solayer USD (SUSD) adalah $1.12. Selama 24 jam terakhir, SUSD diperdagangkan antara low $ 1.12 dan high $ 1.12, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSD adalah $ 1.16, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.999698.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSD telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +0.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solayer USD (SUSD)

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

--
----

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

6.29M
6.29M 6.29M

6,288,674.386632
6,288,674.386632 6,288,674.386632

Kapitalisasi Pasar Solayer USD saat ini adalah $ 7.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUSD adalah 6.29M, dan total suplainya sebesar 6288674.386632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.02M.

Riwayat Harga Solayer USD (SUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solayer USD ke USD adalah $ +0.00046317.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solayer USD ke USD adalah $ +0.0027112960.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solayer USD ke USD adalah $ +0.0062376160.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solayer USD ke USD adalah $ +0.012764231617616.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00046317+0.04%
30 Days$ +0.0027112960+0.24%
60 Hari$ +0.0062376160+0.56%
90 Hari$ +0.012764231617616+1.15%

Apa yang dimaksud dengan Solayer USD (SUSD)

sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments.

By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem.

The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Solayer USD (SUSD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Solayer USD (USD)

Berapa nilai Solayer USD (SUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solayer USD (SUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solayer USD.

Cek prediksi harga Solayer USD sekarang!

SUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Solayer USD (SUSD)

Memahami tokenomi Solayer USD (SUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Solayer USD (SUSD)

Berapa nilai Solayer USD (SUSD) hari ini?
Harga live SUSD dalam USD adalah 1.12 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSD ke USD saat ini?
Harga SUSD ke USD saat ini adalah $ 1.12. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solayer USD?
Kapitalisasi pasar SUSD adalah $ 7.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSD?
Suplai beredar SUSD adalah 6.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSD?
SUSD mencapai harga ATH sebesar 1.16 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSD?
SUSD mencapai harga ATL 0.999698 USD.
Berapa volume perdagangan SUSD?
Volume perdagangan 24 jam live SUSD adalah -- USD.
Akankah harga SUSD naik lebih tinggi tahun ini?
SUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Solayer USD (SUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

