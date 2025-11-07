BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SolControl hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SCTRL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCTRL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SolControl hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SCTRL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCTRL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCTRL

Info Harga SCTRL

Penjelasan SCTRL

Whitepaper SCTRL

Situs Web Resmi SCTRL

Tokenomi SCTRL

Prakiraan Harga SCTRL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SolControl

Harga SolControl (SCTRL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SCTRL ke USD:

$0.00018791
$0.00018791$0.00018791
-40.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SolControl (SCTRL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:25:34 (UTC+8)

Informasi Harga SolControl (SCTRL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00296632
$ 0.00296632$ 0.00296632

$ 0
$ 0$ 0

-2.64%

-40.82%

-56.45%

-56.45%

Harga aktual SolControl (SCTRL) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SCTRL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCTRL adalah $ 0.00296632, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCTRL telah berubah sebesar -2.64% selama 1 jam terakhir, -40.82% selama 24 jam, dan -56.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SolControl (SCTRL)

$ 190.11K
$ 190.11K$ 190.11K

--
----

$ 190.11K
$ 190.11K$ 190.11K

1.01B
1.01B 1.01B

1,011,714,067.103332
1,011,714,067.103332 1,011,714,067.103332

Kapitalisasi Pasar SolControl saat ini adalah $ 190.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCTRL adalah 1.01B, dan total suplainya sebesar 1011714067.103332. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 190.11K.

Riwayat Harga SolControl (SCTRL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SolControl ke USD adalah $ -0.000129648633404362.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SolControl ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SolControl ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SolControl ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000129648633404362-40.82%
30 Days$ 0-67.79%
60 Hari$ 0-84.90%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SolControl (SCTRL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SolControl (USD)

Berapa nilai SolControl (SCTRL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SolControl (SCTRL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SolControl.

Cek prediksi harga SolControl sekarang!

SCTRL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SolControl (SCTRL)

Memahami tokenomi SolControl (SCTRL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCTRL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SolControl (SCTRL)

Berapa nilai SolControl (SCTRL) hari ini?
Harga live SCTRL dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCTRL ke USD saat ini?
Harga SCTRL ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SolControl?
Kapitalisasi pasar SCTRL adalah $ 190.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCTRL?
Suplai beredar SCTRL adalah 1.01B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCTRL?
SCTRL mencapai harga ATH sebesar 0.00296632 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCTRL?
SCTRL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SCTRL?
Volume perdagangan 24 jam live SCTRL adalah -- USD.
Akankah harga SCTRL naik lebih tinggi tahun ini?
SCTRL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCTRL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:25:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SolControl (SCTRL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,263.01
$100,263.01$100,263.01

-1.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.26
$3,236.26$3,236.26

-1.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0871
$1.0871$1.0871

+26.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.55
$152.55$152.55

-2.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,263.01
$100,263.01$100,263.01

-1.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.26
$3,236.26$3,236.26

-1.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.55
$152.55$152.55

-2.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1870
$2.1870$2.1870

-2.12%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16201
$0.16201$0.16201

+1.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016095
$0.00016095$0.00016095

+3,119.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004244
$0.00004244$0.00004244

+294.05%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007687
$0.007687$0.007687

+260.21%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.5000
$19.5000$19.5000

+219.14%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009500
$0.009500$0.009500

+137.50%