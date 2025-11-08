Harga SolDoge Hari Ini

Harga live SolDoge (SDOGE) hari ini adalah $ 0.00000416, dengan perubahan 7.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SDOGE ke USD saat ini adalah $ 0.00000416 per SDOGE.

SolDoge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,593, dengan suplai yang beredar 10.00B SDOGE. Selama 24 jam terakhir, SDOGE diperdagangkan antara $ 0.00000399 (low) dan $ 0.00000456 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00274738, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000399.

Dalam kinerja jangka pendek, SDOGE bergerak +2.27% dalam satu jam terakhir dan -17.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolDoge (SDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SolDoge saat ini adalah $ 41.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SDOGE adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.59K.