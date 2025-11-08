Harga SolGoat Hari Ini

Harga live SolGoat (SOLGOAT) hari ini adalah $ 0.00074546, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLGOAT ke USD saat ini adalah $ 0.00074546 per SOLGOAT.

SolGoat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,540, dengan suplai yang beredar 99.99M SOLGOAT. Selama 24 jam terakhir, SOLGOAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.16447, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00049999.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLGOAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolGoat (SOLGOAT)

Kapitalisasi Pasar $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.54K$ 74.54K $ 74.54K Suplai Peredaran 99.99M 99.99M 99.99M Total Suplai 99,991,897.883608 99,991,897.883608 99,991,897.883608

Kapitalisasi Pasar SolGoat saat ini adalah $ 74.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLGOAT adalah 99.99M, dan total suplainya sebesar 99991897.883608. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.54K.