Harga SolJar Hari Ini

Harga live SolJar (SOLJAR) hari ini adalah $ 0.00005849, dengan perubahan 16.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLJAR ke USD saat ini adalah $ 0.00005849 per SOLJAR.

SolJar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,861, dengan suplai yang beredar 999.77M SOLJAR. Selama 24 jam terakhir, SOLJAR diperdagangkan antara $ 0.0000524 (low) dan $ 0.00006993 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00077589, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001264.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLJAR bergerak +2.21% dalam satu jam terakhir dan -50.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolJar (SOLJAR)

Kapitalisasi Pasar $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Suplai Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Total Suplai 999,769,168.727978 999,769,168.727978 999,769,168.727978

Kapitalisasi Pasar SolJar saat ini adalah $ 58.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLJAR adalah 999.77M, dan total suplainya sebesar 999769168.727978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.86K.